CMF by Nothing lancia uno smartwatch e TWS che insieme costano meno di 120$

CMF by Nothing, il sub brand dell'azienda fondata da Carl Pei, ha lanciato i suoi primi tre prodotti: si tratta delle Buds Pro, Watch Pro e di un caricabatterie rapido GaN da 65 W. Procedendo con ordine, le Buds Pro sono un paio di auricolari wireless che offrono buone funzionalità a un prezzo di 49 dollari. In particolare, gli auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) che utilizza microfoni all'interno e all'esterno degli auricolari per rilevare e cancellare il rumore con una profondità fino a 45 dB.

Gli auricolari dispongono anche della modalità trasparenza, che consente di ascoltare i suoni intorno nel caso in cui si desidera rimanere consapevole dell'ambiente circostante. Con la cancellazione del rumore disattivata, i Buds Pro dovrebbero offrire fino a 11 ore di riproduzione con una singola carica (o fino a 39 ore con la custodia). Sono inoltre dotati di sei microfoni HD, tecnologia vocale chiara per le chiamate e resistenza alla polvere e all'acqua IP54.