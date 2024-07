CMF permette una personalizzazione senza precedenti: preparate la stampante 3D

Pochi giorni fa abbiamo assistito al lancio ufficiale di CMF Phone 1 , il primo dispositivo dell'azienda sussidiaria di Nothing, che però non ha perso molto tempo e ha lanciato un' idea a suo modo rivoluzionaria all'interno del mondo degli smartphone: rendere il suo Phone 1 personalizzabile direttamente dell'utente stesso .

La personalizzazione della propria cover

Già al lancio del CMF Phone 1 era stato annunciato che, oltre allo smartphone, sarebbe stato possibile acquistare le cover di altri colori, il supporto, il cordino e la custodia per le schede: il tutto grazie alla rotella e alle viti poste sul retro, che, una volta rimosse, garantiscono la personalizzazione del lato posteriore.

Tuttavia, perché limitarsi solo a determinati accessori? L'idea che hanno avuto in casa CMF è in realtà molto semplice: sono stati resi disponibili i file da scaricare con i render 3D in un post all'interno della CMF Community per personalizzare la cover posteriore del CMF Phone 1 e, inoltre, sono state fornite tutte le dimensioni in millimetri della cover e delle sue componenti, come le viti o la rotella.

In questo modo chi ha a disposizione una stampante 3D e molta creatività può cimentarsi nella realizzazione di accessori unici, che di conseguenza renderanno il proprio smartphone originale e riconoscibile. Grazie a questa intuizione e al suo prezzo di lancio unito a una scheda tecnica degna di nota, il CMF Phone 1 potrà dire la sua nel panorama Android entrando così nella nostra selezione di migliori smartphone, che dividiamo per fasce di prezzo.

Nel post vengono esortati gli utenti a dare vita alle proprie idee e ciò ha scatenato subito i fan, che hanno pubblicato le immagini dei loro progetti. Alcune soluzioni hanno attirato l'attenzione di Carl Pei, come la cover con al suo interno una carta dei Pokémon con i colori abbinati o un supporto per avere una presa più salda sullo smartphone mentre si scatta una foto.