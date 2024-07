CMF Phone 1 e i suoi accessori: come vuole entrare nei vostri cuori

Nelle ultime settimane infatti abbiamo parlato in diverse occasioni del nuovo CMF Phone 1 , quello che sarà il primo modello di smartphone dell'azienda. Stando a quanto trapelato finora, dovrebbe trattarsi di un dispositivo interessante per il rapporto specifiche-prezzo. E questo sarebbe avvalorato anche da quanto appena trapelato in merito agli accessori .

Si parla ancora una volta di CMF , il sub-brand di Nothing che abbiamo visto nascere lo scorso anno con i suoi primi prodotti. Questo perché l'azienda sta preparando grosse novità per il mercato smartphone .

Il video che trovate in basso rappresenta l'anteprima migliore che si può avere sul dispositivo, accessori compresi. Si tratta di una sorta di video promozionale, con l'obiettivo fondamentale di incrementare l'hype nei confronti del dispositivo. E lo stesso video ci mostra come CMF punterà anche sull'esclusività degli accessori.

Vediamo infatti come la cover posteriore sarà intercambiabile. Dovrebbero essere disponibili almeno le colorazioni Nero, Blu, Verde chiaro e Arancione.

Le opzioni in Nero e Verde chiaro arriverebbero con una trama sottile, mentre le altre due offrirebbero una trama in pelle vegana.

Le cover punteranno con l'integrazione con altri accessori, come l'attacco di un cordino o il supporto per tenere lo smartphone in orizzontale. Rimane da capire se le cover posteriori consentiranno agli utenti di accedere ai componenti interni del dispositivo, come la batteria ad esempio.