Il nuovo CMF Phone 1 ha una fotocamera a raggi X?

Il nuovo smartphone di CMF , sub-brand di Nothing , è stato appena lanciato e sembra già aver ricevuto diversi apprezzamenti, soprattutto per l'interessante rapporto qualità-prezzo: parliamo, ovviamente, di CMF Phone 1. In questi giorni, gli utenti hanno anche scoperto un dettaglio ancora non diffuso pubblicamente: sembrerebbe che il sensore fotografico di profondità sia in grado di vedere l'interno di specifici oggetti.

CMF Phone 1 ha una fotocamera a raggi X?

Per contenere il prezzo di vendita, CMF by Nothing ha fatto qualche compromesso, tra cui il comparto fotografico, che in ogni caso può contare su un sensore principale da 50 MP. Accanto ad esso, compare un sensore secondario, di profondità, con una risoluzione di appena 2 MP.

Ebbene, un utente, tramite un'app di terze parti in modalità sviluppatore, è riuscito non solo ad accedere al sensore di profondità ma anche a capirne qualcosa in più. In particolare, puntando la fotocamera sul retro di un telecomando per TV, è riuscito a vedere le batterie nell'accessorio nonostante la presenza del coperchio.