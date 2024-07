CMF Phone 1 ufficiale: un best buy unico al mondo, ma con un incredibile difetto

CMF , la sussidiaria di Nothing , ha lanciato oggi Phone 1 , il suo primo smartphone Android. Al di là del nome fastidiosamente simile a quello dei telefoni della stessa Nothing, CMF Phone 1 è uno di quei modelli che non passeranno inosservati .

Caratteristiche tecniche CMF Phone 1

La scheda tecnica di CMF Phone 1 prevede anche un lettore di impronte digitali ottico sotto lo schermo.

Non si tratta del tipo di sensore più preciso e rapido che ci sia, almeno sulla carta, ma di certo è comodo averlo nascosto sotto al display.

Attenzione però anche a ciò che manca dalla scheda tecnica. I più attenti ci avranno forse già fatto caso: non c'è l'NFC. Questo significa niente pagamenti mobili, e niente servizi resi possibili dal chip NFC. Dato il suo costo irrisorio, è un'assenza che sul mercato occidentale è piuttosto inspiegabile (in Cina e India ad esempio non è usato come da noi), e che alla lunga si farà sentire.



E a proposito del tempo, il supporto software e di soli 2 anni di aggiornamenti di Android, e 3 anni di patch di sicurezza. Anche in questo caso non siamo esattamente la vertice del settore, anche se il supporto software non è una cosa incisa nella pietra, come l'assenza dell'NFC.

Venendo invece a un aspetto peculiare più positivo, c'è la possibilità di cambiare la cover posteriore (la batteria non è removibile, a scanso di equivoci).

È infatti possibile scegliere tra vari colori e accessori personalizzati, illustrati qui sopra, utili per personalizzare l'uso del CMF Phone 1 in base alle proprie esigenze.