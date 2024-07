Lo smartwatch più stiloso dell'anno è appena arrivato e costa solo 69€

Il nuovo smartwatch di CMF è stato ufficialmente svelato insieme al resto della gamma, che comprende gli auricolari CMF Buds Pro 2 e lo smartphone CMF Phone 1. Il suo nome è CMF Watch Pro 2 e farà scattare una scintilla negli occhi di coloro che apprezzano il design minimale caratteristico di Nothing, di cui CMF è un sub-brand. Ma lo stile non è l'unico pregio di questo nuovo dispositivo, che nasconde anche una parte software molto curata e tanti sensori per tracciare tutte le vostre attività quotidiane. Conosciamolo meglio e scopriamo insieme le caratteristiche e il prezzo per l'Italia. Inoltre, abbiamo già realizzato una recensione completa di CMF Watch Pro 2 se volete conoscerne tutti i pregi e difetti.