Call of Duty: Black Ops 6, tutto sul nuovo capitolo: data di uscita, campagna, piattaforme, beta e tanto altro

Andiamo a scoprirli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come riprodurre i videogiochi Xbox su altri dispositivi con Cloud Gaming .

Nell'ultimo mese sono comparse numerose anticipazioni su Call of Duty: Black Ops 6 , il nuovo attesissimo capitolo della serie, e all'Xbox Games Showcase Activision ha sollevato i veli su data di uscita , le piattaforme e altri dettagli.

La trama di Call of Duty: Black Ops 6

Tra le novità, i gadget e l'equipaggiamento degli anni '90, che offrono ulteriori possibilità di combattimento e azione furtiva, e la nuova Safehouse , un maniero abbandonato e sito segreto del KGB. Qui potrete conoscere gli alleati, esplorare e risolvere enigmi, raccogliere informazioni e potenziamenti o andare alla bacheca delle prove per selezionare le missioni.

Attraverserete la tundra russa, il deserto del Medio Oriente, l'Europa meridionale e gli Stati Uniti in una corsa contro il tempo, incontrando personaggi iconici come Frank Woods e Russell Adler, oltre a nuovi alleati tra cui Troy Marshall e Jane Harrow.

Nella campagna, sviluppata da Raven Software, entrerete in un thriller di azione e spionaggio, con una narrativa non vincolata alle classiche regole di ingaggio e momenti ricchi di azione.

Dinamiche di gioco

Call of Duty: Black Ops 6 presenta una modalità multigiocatore con 16 nuove mappe fin dal primo giorno, incluse 12 mappe principali 6v6 e quattro mappe Strike più piccole che possono essere giocate 2v2 o 6v6.

Oltre a queste, torneranno la modalità Classic Prestige, che è stata ingrandita, e Theater mode. Non solo, ma i fan saranno felici di sapere dell'arrivo di una nuovissima esperienza Zombies a rounds che offre da subito due nuove mappe dedicate, Liberty Falls e Terminus, che presentano un mix curato di armi e potenziamenti potenti, nemici letali e tonnellate di segreti da scoprire.

Activision ha dichiarato di aver introdotto diverse novità per quanto riguarda i movimenti. La prima è il nuovissimo Omnimovement, che consente ai giocatori di muoversi in modo realistico, con scatti, scivolate e tuffi in qualsiasi direzione.

Non solo, ma i giocatori possono ora usare la Supine Prone, la capacità di ruotare mentre si è proni, per una maggiore libertà di movimento e flessibilità, e le nuove capacità di Movimento Intelligente e di Slicing degli angoli.

Infine è stata aggiunta una nuova opzione per utilizzare i preset dell'HUD, compresa la possibilità di spostare la mini-mappa e rimuovere gli elementi dell'HUD per avere un'interfaccia minimalista.