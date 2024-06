Chiunque ha diritto a un mobile per giocare, parola di IKEA: ecco la nuova collezione

Non ci sono solo i gamer incalliti e le loro sedie o accessori dedicati dalle linee aggressive: molti utenti amano anche solo farsi una partita con gli amici alla TV o da soli con una console portatile, ma non per questo devono rinunciare alla comodità (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori sedie da gaming). Almeno questa è la linea di pensiero di IKEA, che ha appena presentato la nuova linea Brännboll di mobili dedicati ai videogiocatori occasionali.

Il gaming come parte integrante della vita quotidiana

La collezione IKEA Brännboll, che si ispira in particolare allo stile di vita dei gamer occasionali e al loro passare in maniera fluida da una piattaforma all'altra, segna un allontanamento dal classico modello di gioco sul PC o sulla console. L'idea del produttore scandinavo è proporre una linea di soluzioni di arredamento che coinvolga diversi dispositivi e ambienti della casa, con mobili facili da spostare e multifunzionali, e accessori utili per tenere in ordine i dispositivi di gioco e gli snack. Ma cosa troviamo nella nuova collezione IKEA Brännboll? Poltrone e poltroncine, postazioni e scaffali con rotelle, cuscini, tavolini e tappetini per mouse, sottobicchieri per non rovesciare i liquidi mentre si gioca e persino un tappeto per visore VR! Nel complesso, non aspettatevi prodotti sostanzialmente diversi dalla linea IKEA classica, molti sono molto simili ad articoli già in catalogo, ma con piccoli particolari che potrebbero attrarre chi cerca un angolo di casa per giocare con la Steam Deck o vuole organizzare una serata di sfide tra amici.

I nuovi prodotti della collezione IKEA Brännboll

Vediamo alcuni dei nuovi prodotti. La poltroncina da gaming, dal prezzo di 189 euro, è dotata di una struttura in alluminio con rotelle e cuscini che possono essere estratti per una comoda sessione di gioco.

La poltrona da gaming da 99 euro con sedile in rete, invece, ruota, si inclina e si piega replicando i movimenti che si fanno mentre si gioca.

Per quanto riguarda i mobili, IKEA propone una postazione da gaming da 329 euro che consente di racchiudere tutte le componenti di gioco, dal monitor, al computer e persino la sedia, in un piccolo spazio.

Non mancano poi il tavolino con rotelle da 39,95 euro o lo scaffale con rotelle da 59,95 euro, che consente di organizzare tutti i dispositivi portatili, le cuffie i caricatori e i cavi in modo ordinato. Niente di innovativo, ma ganci e ripiani potrebbero far comodo a chi vuole meno confusione in casa.

Dicevamo del tappeto per visore VR, chiamato tappeto da gaming. Dal costo di 79,95 euro, è dotato di dorso in TPE per fare presa sul pavimento e cuciture lungo i bordi per segnalare i limiti dello spazio mentre si vive la realtà virtuale.

E poi nella collezione possiamo trovare il cestino da 29,95 euro, per contenere i cavi e i caricatori, il sottobicchiere che evita di versare i liquidi, vetrine e supporti colorati per arredare la casa (questi non c'entrano molto forse con i giocatori, ma IKEA li ha buttati nella mischia comunque), un plaid per le sessioni invernali e un comodo tappetino per mouse da 15 euro (che in realtà copre tutta la postazione). Insomma ce n'è per tutti. La collezione IKEA Brännboll sarà disponibile da settembre 2024, ma intanto potete dare un'occhiata alle immagini qui sotto.