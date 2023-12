I nuovi Galaxy S24 trapelano in un leak mai visto: quale colore preferite?

Prima di affrontare questo argomento, però, vi mostriamo la locandina del Galaxy Unpacked , l'evento durante il quale verranno presentati i nuovi dispositivi. Come abbiamo già intuito, quest'anno Samsung si concentrerà sull'IA e nella locandina, anticipata da Evan Blass su X, possiamo vedere come oltre al countdown c'è anche il logo di Google Bard .

O almeno non in maniera tale da poter quasi scegliere sin da ora il nostro prossimo telefono . A toglierci ogni dubbio è stato ieri il leaker Arsène Lupin , che ha pubblicato su X quelli che sembrano render ufficiali (il condizionale è d'obbligo) dei vari Galaxy S24 , Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra .

Manca meno di un mese al lancio dei nuovi Samsung Galaxy S24 e ormai ci siamo fatti un'idea piuttosto precisa di quello che ci attende, ma ancora non avevamo visto tutti i modelli nelle varie varianti di colore (sapete come personalizzare un Galaxy ?).

Detto questo, torniamo alle immagini dei tre Galaxy, tenendo presente che quelle presentate sono le quattro varianti di colore disponibili per la vendita nei vari canali di distribuzioni, ma potrebbero essere disponibili altre tonalità in esclusiva sullo store online di Samsung (e ribadendo che si tratta di un leak e quindi nulla è ancora ufficiale).

Inoltre Blass ha anche mostrato come i tre telefoni siano stati testati da AT&T, un operatore statunitense, il che è confortante in previsione del lancio sul mercato.

Questo lascia supporre che i nuovi telefoni avranno integrato il chatbot IA di Google e lo utilizzeranno per una serie di funzionalità, che possono andare dalla creazione di immagini alla vera e propria assistenza on-device. Per quanto riguarda la data, sull'immagine si legge 18 gennaio alle 13:00. EST/10:00 PST (19 italiane).

Galaxy S24

Lo schermo dovrebbe essere da 6,1 pollici con risoluzione QHD+, HDR10+ e luminosità di picco di 2.600 nit, mentre il SoC sarà l'Exynos 2400 per tutti i mercati a parte Canada, Cina e Stati Uniti, che otterranno la versione con Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy.

Il telefono sarà caratterizzato da cornici molto sottili e soprattutto uniformi, una fotocamera anteriore in un foro centrale e sul retro troveremo la solita configurazione a tripla fotocamera.

Galaxy S24 sarà disponibile in quattro varianti di colore: nero , viola, bianco e giallo , esattamente come Galaxy S24+.

Il comparto fotografico sarà affidato a una fotocamera primaria da 50 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una fotocamera teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e OIS, mentre la fotocamera anteriore sarà da 12 MP (la stessa per tutti i tre Galaxy S24).

La batteria dovrebbe essere da 4.000mAh, con ricarica cablata da 25 W (15 W wireless e ricarica wireless inversa da 4,5 W), e come il Galaxy S24+ sarà caratterizzato da un telaio in alluminio.

Per tutti e tre i Galaxy ci si attende un rivestimento in Gorilla Glass Armor, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali sotto lo schermo a ultrasuoni, classificazione IP68, NFC, Samsung Pay e porta USB 3.2 Type-C. Dal punto di vista software, ci attendiamo la nuova One UI 6.1 basata su Android 14, arricchita dalle nuove funzionalità di intelligenza artificiale.