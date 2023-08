I colori dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono tutto fuorché sgargianti, ma forse c'è un motivo

Dei nuovi iPhone 15 si sa praticamente tutto, dalla nuova porta USB-C all'adozione della Dynamic Island per tutta la lineup, quindi a meno di due settimane dalla presentazione l'argomento che tiene banco sono le colorazioni. Colori pastello, nuova tinta titanio, sono tante le informazioni trapelate nei giorni scorsi, e ora grazie a Sonny Dickson che ha pubblicato su X le foto dal vivo delle unità di test possiamo vedere effettivamente come appariranno. E non sono particolarmente eccitanti.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Partendo dagli iPhone 15 e iPhone 15 Plus, questi sono i cinque colori definitivi (immagine di copertina): Nero

Verde

Blu

Giallo

Rosa

Fonte: Sonny Dickson

Le immagini confermano definitivamente la presenza della porta USB-C per tutti i modelli, mentre i bordi sono in una finitura opaca testurizzata in tinta con il vetro posteriore.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Passando ai top iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max la situazione degrada velocemente verso il sobrio, con tinte piuttosto smorte. Nero spaziale

Argento

Blu

Grigio Titano

Fonte: Sonny Dickson

La colorazione grigia, che richiama il passaggio al titanio dall'acciaio, è la novità dell'anno. A quanto pare, Apple ha ponderato l'idea di una tinta rossa sgargiante per i nuovi iPhone Pro, per poi abbandonarla in corso d'opera.

