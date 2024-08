Un nuovo leak di Aaron Zollo , noto per essere tra i primi a mostrare i colori degli iPhone prima del lancio, conferma infatti le anticipazioni della scorsa settimana , mostrando i prossimi melafonini in tutto il loro splendore.

I nuovi iPhone 16 saranno decisamente colorati, a differenza degli iPhone 16 Pro

Stando alle recenti anticipazioni, quindi, i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno disponibili in cinque colori:

Blu

Rosa

Bianco

Nero

Verde

Le immagini e il video di Zollo mostrano delle unità dummy, utilizzate probabilmente per le cover, ma sembrano perfette in ogni dettaglio, e vengono confrontate con l'attuale iPhone 15.

Nel confronto, si può apprezzare anche il nuovo layout del blocco fotocamere posteriore, che dovrebbe consentire di registrare video spaziali per Vision Pro, e il posizionamento dei tasti, della porta USB e dei fori per l'altoparlante inferiore.

Nel complesso, i nuovi colori sembrano un deciso miglioramento rispetto al passato, mentre come abbiamo visto sempre la settimana scorsa gli iPhone 16 Pro non riceveranno lo stesso trattamento e verranno lanciati in quattro colori molto più seri, con l'eccezione del rosa: