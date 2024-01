Vi piacerebbe installare app su Windows in modo diverso? Il nuovo strumento di PowerToys rende le cose molto più semplici

Forse non sapete che su Windows non solo potete installare app da Microsoft Store o scaricando i pacchetti .exe per poi cliccarci sopra, ma anche attraverso Windows Package Manager (in italiano Programma di installazione app), uno strumento da riga di comando open source per la gestione dei programmi la cui implementazione è molto simile a un gestore di pacchetti in Linux (qui potete trovare il nostro approfondimento che vi spiega come e perché usarlo).

Ma la funzione ha un problema: i pacchetti non hanno nomi sempre facili da ricordare ed è facile sbagliare. Ecco perché viene in aiuto la nuova utilità di PowerToys, lo strumento freeware che aggiunge una serie di funzioni a Windows.

L'ultimo aggiornamento del programma, arrivato alla versione 0.77.0, oltre a implementare una serie di correzioni di bug introduce Comando non trovato, che rileva i comandi non riusciti in PowerShell 7.4 e consiglia un pacchetto da installare utilizzando winget.