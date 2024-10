Adesso possiamo ascoltare una pagina web anche in background con Chrome per Android

Nella tendina delle notifiche compare infatti il media player che c'è sempre quando abbiamo contenuti multimediali in riproduzione, e tramite esso possiamo controllare la riproduzione anche dopo aver chiuso Chrome per Android.

In Chrome per Android è presente un'utile funzione chiamata Ascolta questa pagina , già introdotta nei mesi scorsi , che fa esattamente ciò che dice: utilizza il motore di text-to-speech del dispositivo per leggerci il contenuto dei siti che visitiamo.

Tramite il pannello che compare dentro Chrome durante la riproduzione abbiamo però delle opzioni aggiuntive, ad esempio per regolare la velocità di riproduzione (da 0,5x a 4x) o per scegliere la voce tra le 4 disponibili.

Chiariamo solo che Ascolta questa pagina non è disponibile su qualsiasi contenuto del web.

Per utilizzare questa funzione basta premere i tre pallini in alto a destra su Chrome e selezionare la voce omonima dal menu: la trovate sotto "Traduci..." e sopra "Aggiungi a schermata Home". Se non fosse presente, significa che Ascolta questa pagina non è disponibile sulla pagina web che state visitando in quel momento.

Chrome 130 è già disponibile da qualche giorno, basta aggiornare l'app dal Play Store per ricevere questa nuova funzionalità, assieme a tutte le altre.