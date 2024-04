Come attivare il Parental Control di Iliad sulle SIM dei minori ed evitare il blocco dei dati

Per quanto riguarda Iliad, l'opzione è disponibile gratis tramite l'app McAfee Safe Family, che permette di bloccare i contenuti vietati ai minorenni. A riguardo, il 26 marzo , AGCOM ha pubblicato una delibera con cui ha diffidato Iliad Italia al rispetto degli obblighi previsti dalla delibera 9/23/CONS relativa alla preattivazione dei sistemi di Parental Control per i minorenni. Difatti, quando è stato notificato il provvedimento, il servizio non risultava attivato.

Dunque, per ottemperare a tale richiesta, Iliad Italia ha avviato una campagna SMS dedicata agli utenti minorenni di rete mobile che non si sono adeguati a quanto previsto sul Parental Control.

Il messaggio invita i clienti interessati a scaricare l'app e a recarsi in un punto vendita fisico insieme ad un genitore/tutore legale per l'identificazione di quest'ultimo (come previsto dalla normativa AGCOM).

Se tutto ciò non verrà effettuato entro una certa data (indicata nell'SMS), Iliad procederà a bloccare il traffico dati sulla SIM intestata all'utente minorenne. In tal caso, per sbloccare la scheda occorrerà recarsi in un punto vendita Iliad per l'identificazione del genitore e per attivare l'app McAfee Safe Family.

Infine, sempre nell'SMS, è evidenziato che per ottenere la licenza gratuita di McAfee Safe Family è necessario richiedere il codice promozionale tramite la propria Area Personale Iliad (questo codice andrà inserito nell'app).