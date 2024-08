Apple Intelligence tarda ad arrivare in Italia? Ecco come provarlo subito

Una delle novità annunciate da Apple al WWDC è stata Apple Intelligence, il pacchetto di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa della mela.

C'è però un problema, ovvero che a scanso di ripensamenti, Apple Intelligence non arriverà in Italia prima del 2025, almeno su iPhone e iPad (sui Mac probabilmente sì). Ma non preoccuparti: c'è una soluzione a tutto. Vediamo come provare Apple Intelligence subito, anche in Italia.

Attenzione, però, la procedura non è semplicissima in quanto dovrai prima di tutto installare non la beta normale, ma quella per sviluppatori, in quanto Apple Intelligence è già in ritardo e verrà lanciata non con iOS 18.0 ma iOS 18.1

In secondo luogo devi avere un ID Apple statunitense, e anche se in teoria potresti sempre crearne uno al momento si riscontrano dei problemi. Successivamente, dovrai effettuare una serie di operazioni per cambiare il Paese, al che potrai provare in anteprima la nuova soluzione della casa di Cupertino che consente di sfruttare le sue funzionalità IA di scrittura e generazione immagini (o almeno alcune).