Gboard permette di cambiare i caratteri della tastiera, ma per ora la scelta è assai limitata

C'era un tempo in cui le tastiere per smartphone Android di terze parti godevano di tantissima popolarità (ecco quali sono le migliori tastiere per Android in circolazione). Poi Google ha iniziato a recuperare terreno con la sua Gboard, rilasciando una serie di opzioni e funzionalità anche in ottica personalizzazione. Proprio in questo contesto apprendiamo della nuova possibilità di cambiare font su Gboard, e ora vediamo come fare. Gboard nel corso degli ultimi anni ha ricevuto una quantità notevole di funzionalità, anche in termini di personalizzazione, con il supporto ai temi, sfondi e non solo. Ora arriva la personalizzazione del font.

Quali font sono disponibili su Gboard e come cambiarli

Come menzionato sopra, Gboard già supporta una quantità interessante di opzioni per la personalizzazione della tastiera su Android. La tastiera di Google permette di personalizzare il tema, così come permette di scegliere le dimensioni in base alle proprie esigenze e preferenze, e anche di impostare uno sfondo personalizzato. Nelle ultime ore è arrivata anche la possibilità di cambiare il font alla tastiera. Vi diciamo subito che non sono molte le alternative tra le quali potremo scegliere. Come visibile dagli screenshot qui sotto, Gboard permette di cambiare font scegliendo tra quello predefinito dell'app, che attualmente dovrebbe corrispondere al Google Sans, e quello predefinito di sistema (sui Pixel è Roboto). Sottolineiamo che questo cambio di font si applica solo ai tasti di Gboard, ed è quindi da intendersi come una ulteriore personalizzazione della tastiera e nulla più.

È bene considerare che per avere più alternative tra le quali scegliere è sempre possibile cambiare font di sistema (ecco la nostra guida per cambiare font su Android), per poi scegliere quello predefinito di sistema in Gboard. In questa maniera avremo la possibilità di personalizzare in maniera più ampia, sebbene indiretta, il font sulla nostra tastiera Google. Andiamo quindi a vedere come usare la nuova opzione per cambiare font su Gboard: Apriamo la tastiera Google in una qualsiasi app che supporta l'apertura della stessa (come ad esempio WhatsApp).

Apriamo le impostazioni di Gboard tramite il relativo pulsante.

tramite il relativo pulsante. Accediamo alla sezione Preferenze .

. Scorrendo verso il basso dovremmo trovare l'opzione Carattere .

. Scegliamo se usare quello predefinito di Gboard o quello predefinito di sistema tramite il pannello in sovrimpressione che si aprirà a schermo.

Le guide utili per la personalizzazione

Gruppo Facebook