Google non sarà più la stessa: i cambiamenti in arrivo per adempiere alla legge antitrust UE

A marzo assisteremo a quello che forse si potrebbe definire come il maggiore cambiamento imposto alle grandi aziende del Web dall'Unione Europea, il Digital Markets Act (DMA), e per non incorrere in sanzioni salatissime Google ha annunciato una serie di cambiamenti ai suoi servizi (a proposito, se volete sapere come impostare Chrome come browser predefinito, non perdetevi la nostra guida).

Questi includono, in Android una nuova opzione per scegliere il browser e il motore di ricerca predefiniti, su Ricerca Google, nuove priorità nei risultati, nuove autorizzazioni per i servizi collegati di Google (come Ricerca, YouTube, Chrome a altri), e maggiori opzioni per esportare i propri dati (Google Takeout).