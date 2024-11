AirTag smarrito? Niente paura, la sua posizione potrà essere condivisa con un semplice link

Apple è punto di riferimento con i suoi prodotti in tanti settori. Stavolta ne parliamo non per le novità che riguardano iPhone o MacBook (ecco quali sono i migliori MacBook del momento ), ma per la nuova funzionalità di condivisione tramite link che arriverà su AirTag .

AirTag smarrito e la funzione di condivisione tramite link: come funziona

La condivisione tramite link degli AirTag smarriti può avvenire direttamente tramite il servizio Trova il mio su iPhone, Mac e iPad. Come potete vedere dalle immagini in basso , l'interfaccia di condivisione tramite link permetterà a chi accede a tale link di visualizzare la posizione del tag sulla mappa, e di visualizzare anche gli istanti temporali in cui sono stati registrati degli spostamenti.

Pensate, ad esempio, ai casi in cui un bagaglio venga smarrito da una compagnia aerea. Se tale bagaglio ha un AirTag associato e agganciato, sarà possibile condividere la sua posizione con la stessa compagnia aerea , o magari con l'ente che si occupa della gestione dei bagagli in aeroporto. In questo modo, sarà più semplice localizzare il bagaglio smarrito e recuperarlo.

Nelle ultime ore Apple ha rilasciato una notevole funzionalità di localizzazione per gli AirTag smarriti . La novità arriva come parte della beta di iOS 18.2 , e potrebbe rivelarsi particolarmente utile quando si cerca di ritrovare un oggetto smarrito con associato il proprio AirTag.

Apple ha rilasciato questa funzionalità con un particolare occhio alla privacy ovviamente. Gli utenti infatti potranno interrompere la condivisione in tempo reale in qualsiasi momento, rendendo di fatto il link non più utilizzabile. In ogni caso, tutti i link generati secondo questa condivisione scadranno automaticamente dopo 7 giorni dalla loro creazione. Allo stesso modo, i link smetteranno di funzionare una volta che l'AirTag viene ritrovato dal proprietario.

Apple ha riferito di aver collaborato con oltre 15 compagnie aeree, tra cui Delta, United, Virgin Atlantic, Lufthansa, Air Canada e non solo per ottimizzare il funzionamento di questa nuova opzione. In questo modo, l'accesso al link sarà ristretto a uno specifico numero di operatori, i quali dovranno autenticarsi tramite il loro account Apple o l'indirizzo e-mail del partner per accedere al link condiviso.

Come menzionato sopra, la novità al momento è a disposizione di coloro che hanno installato la beta di iOS, anche se in futuro arriverà anche per coloro che hanno la stabile.