Pronti a salutare Google Podcasts? Ecco come esportare le iscrizioni

Forse non lo sapete, ma Google Podcasts sta per raggiungere il cimitero di Google. Anzi, abbiamo una data precisa: dal 23 giugno non potrete più usarlo per ascoltare i vostri podcast preferiti (ecco i migliori podcast da ascoltare).

Che fare con le iscrizioni? Da un paio di giorni potete trasferirle, su YouTube Music (come probabilmente spera Google), o su un'altra piattaforma. Vediamo come fare.