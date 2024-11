Google lancia il backup dei dati di Connessione Salute: perché è utile e come farlo

Si tratta di un vero e proprio backup per salvare i propri dati sul cloud: vediamo come funziona, avvertendovi che è una funzionalità appena rilasciata e non tutti potrebbero averla ricevuta.

Cos'è Connessione Salute

Non solo, potete controllare gli accessi a questi dati e scegliere in modo capillare quali possono essere condivisi.

Per trovarla, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella schermata iniziale del telefono, poi Sicurezza e Privacy . Toccate Privacy e poi Connessione Salute . Qui trovate tutte le app che hanno accesso ai dati relativi a salute e attività fisica, come Fitbit o Google Fit .

Come fare il backup dei dati di Connessione Salute

Finora non si poteva fare il backup dei dati di Connessione salute, ma solo quello delle singole app. A settembre di quest'anno, però, in Android 15 erano apparse indicazioni su come Google stesse lavorando a una soluzione per risolvere il problema.

Come avere l'aggiornamento di Connessione Salute

Ora, almeno su alcuni telefoni, la funzionalità è stata finalmente rilasciata al pubblico. La novità è stata avvistata sia su telefoni Pixel con Android 15 QPR2 Beta 1 che su altri dispositivi con Android 14, attraverso un aggiornamento del Google Play System. L'app è aggiornata all'ultima versione disponibile, la 2024.10.17.00.

Noi su un Pixel con Android 14 non siamo ancora riusciti a osservarla, anche dopo aver aggiornato i servizi di sistema e Connessione Salute all'ultima versione, quindi probabilmente per alcuni bisognerà attendere qualche giorno.

Se volete verificare, potete andare nelle Impostazioni del telefono, toccate App e poi Tutte le app. Adesso cercate Connessione Salute, andate in fondo alla schermata e controllate la versione dell'app.

Per aggiornarla, toccate Dettagli e arriverete sulla pagina del Play Store, poi toccate Aggiorna.

Per aggiornare i servizi di sistema (Google Play System Update), andate nelle Impostazioni, toccate Google e poi in alto Tutti i servizi. Scorrete in basso e toccate Aggiornamenti dei servizi di sistema. Verificate che gli aggiornamenti automatici siano attivi.

Gli screenshot della funzionalità provengono da Mishaal Rahman di Android Authority, che per primo ha condiviso la notizia.

Come fare il backup di Connessione Salute

Vediamo ora come fare il backup di Connessione Salute. Andate nelle Impostazioni, toccate Sicurezza e Privacy e poi toccate Privacy. Qui toccate Connessione Salute (in alternativa, dalle Impostazioni toccate in alto il campo di ricerca, scrivete Connessione Salute e toccate la voce relativa).

Ora toccate in basso Gestisci i dati. Se avete ricevuto la nuova funzione, nella schermata ora vedrete in basso la voce Backup e ripristino, sotto Gestisci i dati.

Toccatela e potrete attivare la pianificazione dell'esportazione automatica dei dati (non potete farlo manualmente, solo impostare una pianificazione).

Ora potrete scegliere se esportare i dati ogni giorno, settimana o mese. Toccate Avanti in basso a destra e potete scegliere dove salvarli, se su Google Drive o su un altro servizio cloud di archiviazione. Attenzione: non potete salvare i dati sul dispositivo: solo su cloud.

Toccate Avanti e scegliete la cartella dove salvare il backup. In basso, date un nome all'archivio, se volete (è un file ZIP) e toccate Salva.

Chi l'ha provato ha dichiarato che la prima volta che si fa l'esportazione si creerà sempre un file vuoto, probabilmente a causa di un bug. Le esportazioni successive, invece, funzionano correttamente. C'è un altro problema: le esportazioni non sono crittografate, quindi chiunque in possesso di quel file può aprirlo con un visualizzatore SQLite.