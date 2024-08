Gemini arriva in Gmail per Android. L'IA al vostro servizio per fare ordine tra i messaggi di posta

La funzione è in via di rilascio da ieri, ma solo per gli abbonati Google One AI Premium e i clienti Workspace

Che i servizi Google siano sempre più a trazione Gemini, non è una sorpresa. Ora, dopo aver portato la barra laterale sulla versione Web di Gmail, la GrandeG sta rilasciando il nuovo pulsante dell'assistente IA anche nell'app Gmail per Android. Andiamo a scoprire come funziona, cosa può fare e soprattutto chi lo può utilizzare (spoiler: non è per tutti).

A cosa serve e come usare il nuovo pulsante Gemini in Gmail

Lo avevamo già intravisto un paio di mesi fa, e ora è ufficiale: il nuovo pulsante Gemini si sta facendo strada nell'app Gmail per Android, una funzione che Google chiama Gmail Q&A. Ma di cosa si tratta? Alcuni utenti (Workspace e abbonati Google One AI Premium) stanno per ricevere un nuovo pulsante che replica la funzionalità della barra laterale di Gemini in Gmail su Web. Sul web, lo strumento consente di riassumere i gruppi di email, suggerire risposte e persino rispondere alle domande in base alla casella di posta, e ora la nuova funzione nell'app replica con funzionalità simili. Tutto quello che dovete fare, se lo avete ricevuto, è toccare il nuovo pulsante Gemini in alto a destra (una stellina nera alla destra della vostra immagine di profilo), oppure toccare il pulsante Riassumi questa email dopo aver aperto un'email. All'inizio, Gmail Q&A recupererà le informazioni solo dalla casella di posta, ma Google assicura che in futuro sarà in grado di trovare informazioni anche da Drive. Come lo strumento da web, è in grado anche di redigere nuove email, ma all'inizio non sarà perfetto. Google infatti avverte che Gemini ha bisogno di tempo per imparare da voi, e man mano diventerà sempre più "bravo" a rispondere alle vostre richieste.

Quando arriva la nuova funzione, e a chi

Come abbiamo anticipato, la nuova funzione Q&A per l'app Gmail è stata lanciata ieri nell'app per Android. Google avverte che potrebbero essere necessari fino a 15 giorni per arrivare a tutti gli utenti idonei. La funzione è infatti disponibile solo per i clienti Google Workspace con determinati componenti aggiuntivi (Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium) o per chi ha il piano Google One AI Premium. Ricordiamo che al momento Gmail Q&A è disponibile solo sull'app per Android, mentre su iOS arriverà "presto" (Google non ha specificato date).

