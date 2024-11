Dalla chat al web: WhatsApp lancia una nuova funzione di ricerca per le immagini ricevute

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica istantanea più popolari in assoluto, e proprio per questo ci interessa da vicino conoscere le novità che man mano introduce per i suoi utenti. Nelle ultime ore WhhatsApp ha lanciato una nuova funzione di ricerca per immagini. La novità che ha appena lanciato WhatsApp non è banale, e dovrebbe semplificarci la vita quando proviamo a cercare un contenuto a partire da un'immagine che abbiamo ricevuto in chat. Vediamo come funziona.

Come funziona la ricerca per immagini di WhatsApp

La novità che è arrivata nelle ultime ore su WhatsApp consiste in una nuova funzione per cercare rapidamente le immagini sul web, a partire dalle stesse immagini che riceviamo in chat. Come potete vedere dagli screenshot in galleria, la nuova funzione è semplice da usare: se riceviamo un'immagine in chat e intendiamo approfondire la sua origine, il tema che tratta o semplicemente saperne di più, basterà selezionare il menù contestuale in alto a destra, e scegliere l'opzione Cerca sul web. A questo punto vedremo un banner di avvertimento per indicare che procedendo si avvierà una ricerca per immagine sul web. Dalle prove che abbiamo effettuato, visto che abbiamo già ricevuto la novità sulla nostra app Android di WhatsApp Beta, ci siamo resi conto che la ricerca sul web viene avviata direttamente tramite Lens. Si aprirà quindi una nuova scheda sul proprio browser, con lo strumento di Lens che permetterà di saperne di più sull'immagine selezionata. Non si tratta di certo di una rivoluzione, visto che, soprattutto su Android, i più recenti modelli di smartphone offrono diversi servizi per la ricerca rapida per immagine. Google Lens ad esempio è avviabile direttamente dal menù multitasking di Android, e un percorso simile può essere fatto richiamando Google Assistant o Gemini sul proprio dispositivo. La nuova funzione di WhatsApp però rende il tutto più semplice e rapido. La ricerca per immagini in questo modo sarà direttamente integrata nell'app di WhatsApp, indipendentemente dal modello di smartphone che si sta usando e della versione del sistema operativo che si ha. Immaginiamo diversi casi d'uso: potrebbero tornarci utile, ad esempio, se vogliamo verificare se un'immagine ricevuta in chat è autentica, se vogliamo approfondire una tematica relativa al soggetto dell'immagine, oppure se vogliamo saperne di più su un prodotto che troviamo nell'immagine ricevuta.

Quando arriva la ricerca per immagini su WhatsApp

Come menzionato sopra, alcuni utenti possono già usare la novità appena introdotta da WhatsApp. La nuova funzione infatti è già in fase di distribuzione automatica per alcuni degli utenti che hanno aderito alla versione beta di WhatsApp per Android. Al momento non abbiamo notizie di una distribuzione per gli utenti iOS di WhatsApp. Ci aspettiamo che dopo un periodo di beta testing la nuova funzione di ricerca per immagini possa arrivare anche a coloro che hanno la versione stabile di WhatsApp.

