Apnea notturna di Apple Watch. Ecco come funziona e su quali modelli sarà disponibile

Come funziona questa nuova caratteristica degli orologi della mela? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere su quali altri modelli di Apple Watch arriverà (a proposito, sapete come usare la modalità Risparmio energetico di Apple Watch ?).

Cosa sono le apnee notturne

Non sono patologie semplicissime da diagnosticare, ma molto frequenti (secondo Apple, sono 1 miliardo le persone in tutto il mondo che ne soffrono).

Come funziona il rilevamento delle apnee notturne di Apple Watch

La casa della mela ha però trovato il modo di rilevare questo problema grazie a una nuova misurazione dell'app Salute chiamata Disturbi respiratori (Breathing Disturbances).

Lo strumento utilizza l'accelerometro integrato per rilevare piccoli movimenti al polso associati a interruzioni dei normali schemi respiratori durante il sonno.

Perché non un sensore per il rilevamento della saturazione dell'ossigeno nel sangue? Il problema è che Apple ha avuto una causa con l'azienda di tecnologia sanitaria Masimo per i sensori di ossigeno nei nuovi Apple Watch, per questo ha utilizzato una soluzione alternativa.

L'Apple Watch raccoglie 30 giorni di dati e poi li analizza, avvisando gli utenti se ci sono segni costanti di apnea notturna da moderata a grave. Gli utenti vedranno letture elevate o non elevate nella sezione Disturbi respiratori dell'app Salute e i dati possono essere utilizzati per la condivisione con un medico per ottenere informazioni sui prossimi passi per la diagnosi e il trattamento dell'apnea notturna.

Non solo, ma gli utenti possono vedere una sguardo generale ai loro disturbi respiratori notturni nell'app Salute per valutare il riposo del sonno, tenendo presente che i modelli di respirazione possono essere interrotti dall'uso di alcol, farmaci o una posizione diversa.

Apple afferma che il suo algoritmo di notifica dell'apnea notturna è stato creato utilizzando l'apprendimento automatico avanzato e un ampio set di dati di test di apnea notturna di livello clinico, e poi è stato convalidato in uno studio clinico.

Stando a quanto riportato dalla casa di Cupertino, ogni partecipante identificato dall'algoritmo aveva almeno una lieve apnea notturna, il che garantisce una certa affidabilità.

Nondimeno, il rilevamento delle apnee notturne non ha ancora ottenuto l'autorizzazione dalla FDA e da altre autorità sanitarie globali: Apple si aspetta che comunque questa certificazione arriverà a breve.