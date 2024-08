Addio cavi: ora potete condividere i file tra il vostro telefono Android e il PC con un semplice tocco

Dopo due mesi di test nel canale Insider, Microsoft lancia finalmente la sua nuova funzione Condivisione di Windows per tutti.

Come ottenere la nuova funzione

Per farlo, premete il tasto Windows + I e cliccate su Windows Update : se non vedete l'aggiornamento KB5041587 (build del sistema operativo 22621.4112 e 22631.4112), cliccate su Opzioni avanzate e poi su Aggiornamenti facoltativi .

Per ottenere la nuova funzione Condivisione di Windows (Windows Share), non dovete fare altro che aggiornare il vostro PC all'ultimo aggiornamento 23H2 di anteprima.

Come usare Condivisione di Windows

Per usare Condivisione di Windows , dovete avere un telefono con Android 11 o superiore e avere installato e configurato l'app Collegamento a Windows . Aggiornatela all'ultima versione, e in caso non funzioni quanto stiamo per descrivere iscrivetevi al programma beta andando sulla pagina del Play Store dell'app e toccando Partecipa al Programma beta , che vedrete scorrendo un po' verso il basso.

Potreste non vedere questa opzione subito, ci potrebbero volere diverse ore per apparire, quindi pazientate. Se non vedete l'opzione dopo 24 ore, ricontrollate di avere la versione beta dell'app Collegamento a Windows e di averla configurata correttamente seguendo la nostra guida.

Se avete installato questo aggiornamento di Windows e ancora non vedete la funzione, potreste dover attendere, perché è un rilascio graduale.

Adesso premete sul PC i tasti Windows + E per aprire Esplora file: sarete in grado di vedere un interruttore per connettere il telefono al PC, o direttamente il telefono sopra Questo PC, a sinistra.

Se il telefono Android è impostato per connettersi automaticamente, potrete gestire e trasferire file finché lo smartphone è sulla stessa rete del PC. Se non è connesso, potete cliccare su "Offline" nella barra di navigazione e riconnettervi manualmente.

Potreste non vedere tutte le cartelle sul telefono: App Data non c'è, e così quelle nascoste.