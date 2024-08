In un mondo ideale, la funzione Ricordi di Google Foto è uno strumento eccezionale, in quanto vi mostra un collage di immagini e video raggruppate in una sequenza temporale di eventi significativi. Potete trovarci eventi particolari, persone, animali domestici, luoghi o oggetti, con tanto di musica, gradevoli animazioni e colori.

Ma non siamo in un mondo ideale, e a volte lo strumento potrebbe proporci un collage che ci ricorda eventi che preferiremmo non vedere. Da tempo potete scegliere di eliminare alcune persone o animali dai Ricordi, ma ora (almeno su Android e dal sito di Google Foto) potete scegliere una terza strada: Mostra meno.

Vediamo come funziona, ricordandovi il nostro approfondimento su come disattivare Google Foto su tutti i dispositivi.