Nonostante il nuovo design e le caratteristiche tecniche, la vera novità dei Pixel 9 è l'intelligenza artificiale, tanto che Google ha dichiarato di aver "ricostruito Android con Gemini al centro". Per questo la GrandeG, alla stregua di Apple con Apple Intelligence, ha introdotto una serie di funzionalità nei nuovi dispositivi, tra cui la generazione di immagini tramite IA: scopriamo cos'è Pixel Studio e come funziona.

Cos'è e come funziona Pixel Studio

Pixel Studio è una nuova app nei Pixel 9 che consente di generare immagini tramite IA a partire da testo o da un comando vocale, proprio come si potrebbe fare con Midjourney, ChatGPT o Copilot. Lo strumento, definito "primo del suo genere", è completamente gratuito ma non funziona esclusivamente sul dispositivo, in quanto seppur potente il chip Tensor G4 non sarebbe in grado di gestire la potenza di calcolo necessaria. Stando a quanto riportato, Pixel Studio combinerebbe il modello Imagen 3 di Google con un modello eseguito sul dispositivo. Il primo sfrutta, come Midjourney, Stable Diffusion e altre soluzioni simili, una tecnologia di apprendimento automatico chiamata diffusione che consente di convertire i prompt basati sul testo in immagini (qui trovate una spiegazione più approfondita). Il secondo dovrebbe invece intervenire per le modifiche successive, offrendo strumenti di modifica AI che consentono di riposizionare o cancellare gli oggetti all'interno dell'inquadratura, cambiare stile come il cinema e l'anime a seconda del prompt, e presentare suggerimenti rapidi. Usare Pixel Studio sarà molto semplice, e a quanto pare dovrebbe essere possibile richiamarlo sia direttamente dalla sua app che utilizzando la nuova funzione di sovrapposizione alle app di Gemini, annunciata proprio con i Pixel 9. Nel primo caso, dovrebbe produrre un'immagine e consentire opzioni di modifica, come si vede nel video sottostante.

Nel secondo caso, dovrebbe funzionare all'interno di Gemini: basterà richiamare lo strumento e chiedere di generare un contenuto, anche usando la voce. In pochi istanti Pixel Studio creerà quattro immagini, che si potranno modificare tramite un'interfaccia apposita. A questo punto si potrà scegliere un'immagine e inserirla direttamente in un'email o in un messaggio. Ricordiamo che, almeno negli Stati Uniti, anche l'app Gemini consente di generare immagini, ma in modo molto più lento, non offre possibilità di modifica e soprattutto non consente la sovrapposizione alle altre app.

Pixel Studio, da questo punto di vista, sembra veramente una novità importante, ma ancora non sappiamo se arriverà sugli altri Pixel o se sarà esclusiva per i Pixel 9. Stando a quanto annunciato da Google, inoltre, Pixel Studio sarà disponibile ovunque, anche in Italia.

