L'antifurto automatico di Android è arrivato: ecco come funziona

Ne abbiamo sentito parlare al Google I/O 2024, l'abbiamo intravista in agosto e ora è finalmente qui: la nuova suite di funzioni antifurto alimentate dall'IA di Android, Protezione dai furti, è disponibile in tutto il mondo. Lo strumento, che si appoggia su tre funzionalità differenti, Blocco per furto, Blocco dispositivo offline e Blocco remoto, capirà se il telefono è stato rubato, bloccandolo, e si associa al nuovo Trova il mio dispositivo per una maggiore sicurezza. Vediamo come funziona.

Cos'è Protezione dai furti di Android

Protezione dai furti di Android è una nuova funzione annunciata da Google al Google I/O 2024 che consente di mantenere al sicuro i dati in caso di furto. Tre sono gli strumenti: Blocco per furto, Blocco dispositivo offline e Blocco remoto. Blocco per furto Blocco per furto utilizza l'intelligenza artificiale per bloccare lo schermo quando rileva "movimenti comuni associati al furto", come qualcuno che strappa il telefono dalla mano e cerca di scappare a piedi, in bicicletta o in auto. Se rilevato, il telefono si bloccherà automaticamente, bloccando l'accesso indesiderato alle app e ai dati. Blocco dispositivo offline Blocco dispositivo offline blocca automaticamente lo schermo se un ladro tenta di scollegare il telefono da Internet per un lungo periodo di tempo. In questo modo i dati saranno protetti anche quando il dispositivo è disconnesso dalla rete. Inoltre Android può riconoscere altri segni che indicano che il dispositivo potrebbe essere nelle mani sbagliate, e bloccare lo schermo di conseguenza (ad esempio, troppi tentativi di autenticazione falliti). Blocco remoto Blocco remoto consente di bloccare il telefono da remoto usando solo il numero di telefono, nel caso in cui non si possa accedere a Trova il mio dispositivo utilizzando la password dell'account Google. Questo dà più tempo di recuperare i dettagli dell'account e accedere a ulteriori opzioni utili in Trova il mio dispositivo, incluso l'invio di un comando di ripristino completo delle impostazioni di fabbrica per resettare completamente il dispositivo.

Quando arriva e su quali dispositivi

Google ha avviato il test in beta della funzione in agosto per alcuni utenti in Brasile, e ora Protezione dai furti è disponibile da qualche giorno a livello globale sui dispositivi con Android 10 e successivi. Alcune funzioni saranno però esclusive per i dispositivi con Android 15. Per ottenere la novità, basta aggiornare i Google Play Services.

Come attivare Protezione dai furti

Per attivare Protezione dai furti, andate nelle Impostazioni del vostro telefono Android e toccate Sicurezza e privacy, poi toccate Più sicurezza e privacy. Nella pagina successiva, scorrete verso il basso e toccate Protezione dai furti. Qui facciamo l'esempio con un Pixel aggiornato ad Android 14, ma potete semplicemente andare nelle Impostazioni e toccare in alto il campo di ricerca (scorrete con il dito verso il basso, se non lo vedete), digitare Protezione dai furti e toccare la voce relativa. Adesso se volete abilitare le funzioni, attivate gli interruttori in basso. Attivate l'interruttore di fianco a Blocco per furto e apparirà una finestra introduttiva che spiega la funzione. Toccate Attiva, poi attivate l'interruttore di fianco a Blocco dispositivo offline e seguite la stessa procedura. Ora toccate Blocco remoto e nella pagina che si apre attivate l'interruttore di fianco a Usa Blocco remoto. Tenete presente che dovrete verificare il numero di telefono: toccate Continua nella finestra gialla che appare in basso e seguite le istruzioni a schermo. Se il dispositivo viene rubato, potete bloccare lo schermo usando il numero di telefono andando all'indirizzo android.com/lock.

