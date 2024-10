Vodafone lancia Sempre Connessi, il servizio che tutti i suoi clienti di rete fissa e mobile vorranno attivare

Vodafone è uno dei principali operatori telefonici in Italia, sia per quanto riguarda la linea mobile che per quanto riguarda quella fissa (vi ricordiamo dove trovare le migliori offerte mobile del momento). E proprio Vodafone ha appena lanciato l'app Sempre Connessi, una novità che farà piacere ai suoi clienti più fedeli. L'app Sempre Connessi arriva come una gradita novità nel settore degli operatori, ed è destinata essenzialmente a coloro che sono clienti Vodafone sia sulla linea mobile che sulla fissa.

Sempre Connessi è una soluzione smart che tutti dovrebbero avere

Il nostro mondo è sempre più connesso, al punto che gran parte dei servizi che usiamo quotidianamente è basato sulla connessione a internet. Questo riguarda ormai non soltanto il mondo della telefonia, ma anche quello dell'intrattenimento di qualsiasi genere. E allora se viene a mancare la connessione a casa può essere un grave problema, o quanto meno un fastidio notevole. Vodafone lancia l'app Sempre Connessi e tenta di proporre una soluzione proprio ai casi in cui si abbiano problemi con la linea fissa. Si tratta di un'app destinata a coloro che sono abbonati sia alla linea mobile che alla linea fissa di Vodafone. L'app entra in azione proprio quando viene a mancare la connettività dalla linea fissa Vodafone, magari per un problema tecnico temporaneo, andando a ripristinare la connessione attraverso un dispositivo mobile attivo su rete Vodafone che si trova in casa. L'app sceglie automaticamente quello che propone la rete di migliore qualità, per poi condividerla a tutta la casa proprio come se arrivasse dalla linea fissa. Per funzionare l'app Sempre Connessi non richiede un hardware aggiuntivo. Basterà possedere una Vodafone Station compatibile, e almeno un dispositivo mobile con SIM Vodafone attiva. Chiaramente sarà necessario installare l'app e inizializzarla. L'interfaccia dell'app è molto semplice, e prevede un singolo interruttore che permette di interrompere il servizio Sempre Connessi.

Se lasciato attivo, il servizio si occuperà di monitorare lo stato della connessione casalinga, per poi entrare in azione se dovessero verificarsi dei problemi. Durante l'utilizzo di Sempre Connessi non saranno utilizzati i dati del piano tariffario mobile dello smartphone su cui viene momentaneamente trasferita la connessione dei dispositivi di casa. Insomma, Vodafone ha automatizzato il processo che attuava per i suoi clienti nel momento in cui si verificavano dei disservizi dalla rete fissa, con l'operatore che concedeva un piano dati illimitato sul dispositivo mobile fintanto che il problema non fosse risolto. Con l'app Sempre Connessi il tutto diventa automatico e più ottimizzato. La novità Sempre Connessi è disponibile per le tecnologie Fibra FTTH, FTTC e ADSL ed è compatibile con tutte le più recenti versioni di Vodafone Station (Vodafone Power Station, Vodafone Power Station Wi-Fi 6, Vodafone Wi-Fi 6 Station). Qui sotto trovate il pulsante per scaricare l'app dal Play Store e dall'App Store. Scarica da Play Store Scarica da App Store

