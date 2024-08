Le liste di WhatsApp si avvicinano. Ecco come si potranno creare elenchi di contatti e gruppi per filtrare le chat

Da un mese a questa parte, infatti, nella beta di WhatsApp per Android continuano ad apparire sempre più riferimenti a questo strumento, e ora è possibile dare un'occhiata in anteprima alle schermate di creazione.

Le liste di WhatsApp consentiranno di filtrare le chat per specifici contatti o gruppi: ecco come si userà la nuova funzione in arrivo sull'app di messaggistica.

Come funzioneranno le liste di WhatsApp

Come si può vedere dallo screenshot condiviso, di potrà creare una nuova lista direttamente dalle impostazioni dell'app: dopo aver toccato Continua, basta toccare il pulsante Aggiungi persona o gruppo per aggiungere i propri contatti preferiti.

Ora, nell'ultima beta dell'app per Android, la numero 2.24.18.16 , decompilando il file apk i gestori del portale sono riusciti ad attivare le schermate per la creazione della lista e il suo utilizzo per filtrare le chat.

A questo punto WhatsApp genererà automaticamente un nuovo filtro personalizzato nella parte superiore dell'elenco delle chat, che potete vedere nell'immagine più a destra qui sopra, in alto a destra (quello indicato dalla freccia).

Toccandolo, si potranno individuare e si potrà accedere rapidamente a conversazioni specifiche. Il filtro avrà lo stesso nome della lista, quindi potrete riconoscerlo immediatamente.

Questa funzione aiuterà sicuramente a risparmiare tempo, in quanto si potranno impostare elenchi per la famiglia, per il lavoro, o per gli amici, senza dover scorrere tutte le chat per trovare un contatto o una serie di contatti specifici.

Oltre all'uso personale, questa funzione sarà particolarmente vantaggiosa per le aziende che utilizzano l'app WhatsApp Business, consentendo di tracciare in modo più efficiente le richieste dei clienti, gli ordini o i pagamenti classificandoli in elenchi specifici, fornendo un'assistenza più tempestiva dall'interno dell'app.

Ricordiamo che la funzione non è ancora disponibile per gli utenti, neanche per gli iscritti al canale beta, ma è stata attivata agendo attraverso il codice dell'app.

Come al solito, quando sarà pronta WhatsApp inizierà a rilasciarla a un gruppo di partecipanti al programma beta per poi espanderne gradualmente la disponibilità, e visti i progressi in breve tempo immaginiamo che non manchi molto perché questo avvenga.