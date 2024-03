Ecco come Google si adeguerà al DMA

Siamo finalmente giunti, o quasi, al momento in cui entra in vigore il Digital Market Act in Unione Europea. E, proprio come Apple, anche Google dovrà adeguarsi alle nuove normative previste in Europa.

Questo perché Google, come la casa di Cupertino, è stato identificato come uno dei gatekeeper per la fornitura di servizi e prodotti che offre sul mercato europeo. Per questo motivo, Google ci ha appena illustrato come intende adeguarsi al DMA che sta per entrare in vigore in Europa.