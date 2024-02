Come installare Android 15 DP1 sui Pixel

Abbiamo appena dato il benvenuto ad Android 15. Google ha rilasciato da qualche ora la prima Developer Preview di Android 15, disponibile solo per i Pixel compatibili, e allora è il caso di andare a vedere come installarla.

Trattandosi di una Developer Preview, Android 15 non sarà installabile aderendo al programma beta di Android. Sarà necessario effettuare un'installazione manuale tramite file OTA o factory image. In questo articolo andremo a vedere come fare.

Pixel compatibili con Android 15 DP1

Ne abbiamo parlato nell'articolo in cui mostra le novità principali di Android 15. L'elenco qui in basso raccoglie nuovamente tutti i modelli di Pixel ufficialmente compatibili con Android 15 DP1:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Come installare Android 15 DP1

L'elenco dettaglio che segue descrive tutti i passi per installare la prima Developer Preview di Android 15:

Il primo passo da compiere ovviamente consiste nel download di tutti i file necessari per l'installazione di Android 15 DP1. Vi sono due modalità di installazione, una che prevede l'installazione del file OTA e la seconda che passa dalla factory image. Quest'ultima si rivela essere la più sicura , nonché quella consigliata da Google, perché vi mette a riparo da possibili bug di installazione. L'installazione tramite factory image prevede lo sblocco del bootloader e il reset del dispositivo ai dati di fabbrica. In questa guida abbiamo descritto come fare. L'installazione da file OTA invece si rivela essere la soluzione più rapida e semplice. Dunque per prima cosa dovrete scaricare il file OTA corrispondente al vostro modello, li trovate a questo link.

sul quale configurare gli , ovvero i comandi compatibili con l'installazione su dispositivi Android. Qui sotto trovate le per configurare gli adb sulle varie tipologie di PC: A questo punto dovrete spegnere il vostro Pixel e successivamente tenere premuti i pulsanti di accensione e di riduzione del volume finché non apparirà a schermo l'icona di Android. A questo punto dovrete scegliere la modalità Recovery . Se la modalità Recovery è avviata correttamente allora vedrete un Android steso con un punto esclamativo sopra di esso. A questo punto dovrete selezionare l'opzione Apply update from ADB , e confermare con il pulsante di accensione.

. Se la modalità Recovery è avviata correttamente allora vedrete un Android steso con un punto esclamativo sopra di esso. A questo punto dovrete selezionare l'opzione , e confermare con il pulsante di accensione. Potete quindi avviare la finestra da terminale sul vostro PC, connettere il telefono al PC e successivamente digitare il comando adb sideload seguito dal percorso in cui si trova il file zip appena scaricato sul vostro PC, ovvero il file OTA scaricato al passaggio precedente.

seguito dal in cui si trova il file zip appena scaricato sul vostro PC, ovvero il file OTA scaricato al passaggio precedente. Se tutto è corretto vedrete il progresso dell'installazione completarsi dal vostro PC.

completarsi dal vostro PC. Alla fine dell'installazione vi ritroverete in Recovery mode sul telefono, e a questo punto potrete selezionare l'opzione Reboot Now per riavviare il telefono. Quindi potrete godervi la prima Developer Preview di Android 15.

Affidabilità di Android 15 DP1

Si tratta pur sempre di una Developer Preview e pertanto potrebbe includere dei bug, anche rilevanti, nell'utilizzo quotidiano.

Pertanto, vi suggeriamo di non installarla se avete intenzione di usare lo smartphone come dispositivo principale nel quotidiano. In tal caso, vi suggeriamo di attendere il rilascio delle prime beta pubbliche, al minimo.