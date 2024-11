Claude arriva anche su PC: come installare la nuova app su Windows e Mac

Questo è un periodo florido per l'intelligenza artificiale e per tutti i servizi e app (ecco le migliori app per l'intelligenza artificiale ) a essa connessi. In questo contesto arrivano interessanti novità da Claude , il chatbot AI di Anthropic che ha appena lanciato un'app per PC Windows e Mac .

L'app Claude per Windows e Mac: come installarla e cosa può fare

La novità che è stata appena introdotta per Claude fa seguito a quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi, con Anthropic che ha introdotto l'app ufficiale per Android per interagire e conversare con il suo popolare chatbot AI.

Attualmente Claude è uno dei chatbot maggiormente popolari, soprattutto grazie al supporto di cui gode e della sua accessibilità anche a chi non intende sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

La novità delle ultime ore consiste quindi nell'arrivo dell'app ufficiale di Claude per PC Windows e Mac.

Come potete vedere dal sito ufficiale dedicato, Claude è ora disponibile per Windows, PC Windows arm64, e per Mac. Vediamo come installarla: