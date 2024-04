Ecco come installare qualsiasi estensione su Edge per Android

A gennaio di quest'anno, Microsoft aveva seguito l'esempio di Firefox e lanciato le estensioni per Edge su Android, in barba a Google che su Chrome non le supporta ancora (sapete quali sono le migliori estensioni per Chrome?). Il supporto era però solo iniziale e consentiva di installare solo tre estensioni. Ora però è possibile installare tutte quelle compatibili: vediamo come fare!

Installate Edge Canary

Per prima cosa, dovete assicurarvi di utilizzare la versione Canary di Microsoft Edge per Android, che potete scaricare da qui. Questa è una versione di test del browser che si aggiorna molto di frequente e che potrebbe presentare dei bug, quindi non è adatta per l'uso quotidiano. Nondimeno, è perfetta per testare le nuove funzioni, come appunto la possibilità di installare le estensioni.

Come installare le estensioni

Abilitate il flag Android Extension Adesso avviate Edge Canary e in alto digitate nel campo degli indirizzi questa URL: Edge://flags Cercate nello spazio di ricerca in alto Android Extension, poi toccate il menu a tendina sotto la voce relativa e toccate Enabled. Ora toccate in basso il tasto blu Riavvia per riavviare il browser.

Abilitate le opzioni sviluppatore Adesso toccate l'icona con tre linee orizzontali in basso a destra e toccate Impostazioni. Poi toccate in fondo la voce Informazioni su Microsoft Edgee nella schermata successiva toccate cinque volte il nome della versione in basso (Edge Canary 125.x.xxxx.x). Vedrete un messaggio che confermerà Developer options enabled. Installate le estensioni Toccate la freccia in alto a sinistra, scorrete verso il basso e toccate Opzioni per gli sviluppatori. Individuate la voce Extension install by id e toccatela.

Vi verrà chiesto l'ID di un'estensione, che dovrete recuperare. Andate quindi sul sito delle estensioni di Microsoft Edge (è forse meglio usare un altro browser) e individuate un'estensione che vi interessa utilizzare. Per esempio Keepa, per monitorare i prezzi su Amazon. Aprite la pagina dell'estensione e dovrete copiare la lunga stringa di testo alla fine dell'URL, per Keepa è questa: ejefaeioamebhekmfaclajddbpnnobje Per farlo toccate la barra degli indirizzi e poi sotto toccate l'icona a forma di matita. Ora toccate e tenete premuto l'indirizzo, poi agite con le maniglie facendo scorrere quella di sinistra fino allo "slash" (/) e quella di destra fino alla fine. Poi toccate il pulsante Copia. All'inizio non è semplice ma con un po' di pratica riuscirete. Adesso tornate alla pagina delle Impostazioni di Edge e incollate la stringa nel campo Extension install by id toccando e tenendo premuto il campo vuoto. Alla vibrazione toccate il pulsante Incolla. Ora toccate OK e l'estensione sarà installata.