Come installare i servizi Google sugli ultimi Huawei

Da qualche anno ormai ci siamo abituati all'assenza dei servizi Google, almeno in via ufficiale, sugli smartphone e tablet di Huawei. Un'assenza che si fa sentire nell'utilizzo quotidiano, e che potrebbe portare tanti utenti a preferire i modelli di altri produttori. Per fortuna c'è una soluzione. La possibilità di installare i servizi Google in maniera non ufficiale sui dispositivi Huawei non è una novità. Questo è stato possibile poco dopo l'entrata in vigore del ban statunitense all'azienda cinese, il quale ha sostanzialmente obbligato Huawei a rimuovere ogni traccia dei servizi Google sui suoi modelli. Successivamente, la soluzione si è rivelata non più funzionante, ma per fortuna è appena arrivata un'ulteriore novità in questo senso.

Come installare i servizi Google su Huawei La soluzione in questione si chiama Aurora Store, un'alternativa di terze parti e open source per avere i servizi Google su Huawei. Si tratta di uno store delle app non ufficiale, che però permette di installare quasi tutte le app di Google sui modelli di Huawei, almeno su quelli più recenti. Aurora Store si basa sull'utilizzo delle microg app di Google, una soluzione open source percorsa in maniera estensiva nel mondo del modding Android. La possibilità di installare Aurora Store è disponibile direttamente all'interno di AppGallery, lo store delle app che Huawei ha sviluppato e lanciato a valle del ban USA, il quale ha obbligato l'azienda a non usare più il Play Store sui suoi dispositivi. Andiamo a vedere quindi come fare per installare i servizi Google sugli ultimi Huawei: Accedete ad AppGallery sul dispositivo Huawei.

sul dispositivo Huawei. Scorrete la sezione principale di AppGallery (denominata Consigliati) finché non trovate il banner che pubblicizza la disponibilità di Aurora Store.

Una volta completata l'installazione di Aurora Store, potrete aprire lo store. Al primo avvio dovrete abilitare il ruolo di installatore, selezionando l'opzione Installatore Sessione . Questo permetterà ad Aurora Store di installare i file apk, ovvero le app Android, come se arrivassero dal Play Store.

. Questo permetterà ad Aurora Store di installare i file apk, ovvero le app Android, come se arrivassero dal Play Store. Sarà necessario che abilitiate i collegamenti al Play Store, Amazon Store (opzionalmente). Questo può essere fatto tramite la scheda Collegamenti app che verrà mostrata al primo avvio di Aurora Store.

al Play Store, Amazon Store (opzionalmente). Questo può essere fatto tramite la scheda che verrà mostrata al primo avvio di Aurora Store. A questo dovrete concedere le autorizzazioni ad Aurora Store di installare apk, di scaricare le app in background e di gestire l'archiviazione esterna. Il consenso a queste opzioni viene guidato sempre al primo avvio di Aurora Store, come vedete dagli screenshot qui in basso.

Una volta completata la prima configurazione e inizializzazione di Aurora Store, sarà possibile accedere allo store tramite il proprio account Google . Questo non è obbligatorio, potrete infatti accedere in maniera anonima .

. Questo non è obbligatorio, potrete infatti accedere in . A questo punto potrete usare Aurora Store come se fosse uno store delle app a tutti gli effetti.

Cercate quindi "google" tramite lo strumento di ricerca di Aurora Store. Vedrete la lista di tutte le app Google disponibili su Aurora Store, che sono sostanzialmente tutte quelle che sono disponibili ufficialmente su Android.

disponibili su Aurora Store, che sono sostanzialmente tutte quelle che sono disponibili ufficialmente su Android. Potrete quindi procedere con l'installazione delle singole app Google, come Drive, Google Assistant, Google Chat, Google Foto, e tanto altro.

Quali app Google funzionano su Huawei, quali non funzionano Abbiamo chiarito che Aurora Store è uno strumento non ufficiale per l'installazione delle app, anche perché non poteva essere altrimenti se si intende installare le app e servizi Google su Huawei. E allora è lecito chiedersi se tutte le app funzionino correttamente. Stando alle nostre prove e alle segnalazioni degli utenti che l'hanno provata, quasi tutte le app Google sembrano funzionare correttamente sugli ultimi modelli Huawei. Anche Android Auto dovrebbe funzionare senza problemi, anche se alcuni hanno segnalato incompatibilità con specifici modelli di auto (anche se questo potrebbe dipendere da Android Auto, e non dalla sua versione installata in maniera non ufficiale). Anche le app bancarie sembrano funzionare senza problemi. L'unica app che non funziona è Google Wallet, la piattaforma per i pagamenti digitali di Google. Si tratta di un'app che per funzionare richiede specifiche misure di sicurezza sul dispositivo, e ovviamente una sua versione installata tramite store non ufficiali non può funzionare. Quindi non aspettatevi che in futuro possa funzionare sui modelli Huawei. Infine, ribadiamo che la procedura che abbiamo descritto l'abbiamo testata su Huawei Pura 70 Ultra, e funziona senza problemi. Lo stesso ci aspettiamo che accada con i più recenti modelli Huawei. Chiaramente, non aspettatevi che funzioni anche sui modelli più datati.