Come mappare qualsiasi disco su Windows? La risposta è WinDirStat

Windows è il sistema operativo che milioni di persone come noi usano tutti i giorni per lavoro, didattica o questioni personali. Un compagno della quotidianità che spesso presente delle utility sconosciute ai più. Questo è il caso di WinDirStat.

WinDirStat è un'app per Windows molto interessante che permette di gestire al meglio tutti i dischi installati nel PC Windows. La gestione consiste nella possibilità di mappare lo spazio occupato in base al contenuto, cosa che torna utile per diversi motivi. Andiamo a vedere perché ci è piaciuta.

Avrete il controllo su tutto

L'app WinDirStat, con il suo nome per esteso che corrisponde a Windows Directory Statistics, è un progetto open source discretamente famoso nel settore, considerando anche gli sviluppatori che vi contribuiscono.

In sostanza, WinDirStat permette di mappare in maniera approfondita qualsiasi disco sia installato sul PC Windows dove è stata installata, con la compatibilità anche per le partizioni virtuali o associate a spazi cloud (come Drive o Dropbox).

WinDirStat è compatibile anche con i supporti di memoria removibili, come pennette o hard disk e SSD esterni.