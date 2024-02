Come personalizzare la barra del volume sul vostro telefono Samsung

Continuiamo la nostra serie di trucchi per utilizzare al meglio il vostro telefono Samsung. Dopo aver visto come separare i volumi con uscita diversa, oggi vediamo come rendere unica la barra del volume.

Come? Grazie a Good Lock, ovviamente: andiamo a vedere come fare, ma non prima di ricordarvi la nostra lista dei migliori smartphone Samsung sul mercato, sempre aggiornata e con incredibili offerte da non perdere.

Per prima cosa, sbloccate il vostro smartphone e avviate l'app Good Lock, che consente di personalizzare l'interfaccia utente della One UI grazie a una serie di moduli (da scaricare e attivare separatamente) dedicati alla modifica di uno specifico elemento.

Qui toccate in basso a destra la scheda Life up e nella schermata che si apre toccate l'icona con la freccia verso il basso nella scheda Sound Assistant, in modo da installare il modulo.