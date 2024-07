Non c'è bisogno di iOS 18: su iPhone potete già personalizzare un'icona, quella Google. Ecco come fare

Come modificare l'aspetto dell'icona Google su iPhone

Per personalizzare l'aspetto dell'icona Google, non dovete fare altro che aggiornare l'app all'ultima versione, la numero 324.0 aprendo l'App Store (l'icona azzurra con la "A" stilizzata) e toccando la propria icona di profilo in alto a destra. Ora scorrete verso il basso e toccate Aggiorna tutto.

In caso non l'abbiate già fatto, installate l'app Google toccando Cerca in basso a destra e digitando Google in alto, per poi toccare il risultato corrispondente. Ora toccate Ottieni. Oppure toccate il link diretto all'App Store.

Adesso toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra e selezionate Impostazioni, poi toccate Generali. Qui toccate la voce Cambia icona dell'app.