Rabbit R1 riceve una funzionalità di personalizzazione mai vista prima, nella speranza che qualcuno si ricordi di lui

Rabbit R1 era stato presentato in grande stile e aveva generato grandi aspettative. Il dispositivo con intelligenza artificiale in realtà si è rivelato ancora immaturo, anche se il suo supporto software continua. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Rabbit R1 , con il quale riceve una funzionalità di personalizzazione inedita.

Come personalizzare Rabbit R1 con i comandi vocali

Sin dal suo lancio sul mercato abbiamo constatato come Rabbit R1 avesse un'interfaccia utente abbastanza limitata, un aspetto che in qualche maniera è stato anche voluto da Rabbit e che rientra nella natura del dispositivo. Un'interfaccia minimale non esclude però che non possa essere personalizzabile.

E proprio in questo contesto arriva l'ultima novità introdotta da Rabbit per il suo dispositivo. Come potete vedere dalle immagini in basso, condivise da un utente su X che ha già provato la novità, ora Rabbit R1 permette una personalizzazione particolare dell'interfaccia utente.

Nello specifico, vediamo che l'utente ha personalizzato l'interfaccia grafica del suo Rabbit R1 secondo un tema di The Legend of Zelda. E per farlo ha semplicemente chiesto al suo Rabbit R1 di farlo, tramite comando vocale quindi.