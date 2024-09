Microsoft ora consente di personalizzare il tasto Copilot in Windows. Ecco come fare

Ora non siete più obbligati a usare il tasto Copilot per lanciare la ricerca di Windows e, per chi non vive in Italia, l'assistente IA di Microsoft: nelle ultime build Beta e Dev Windows Insider è apparsa un'opzione per personalizzarlo.

Scopriamo come usarla, nell'attesa che arrivi anche sul canale stabile del sistema operativo della casa di Redmond.