Come potrete condividere le password in famiglia: novità in arrivo su Android

A inizio anno abbiamo avuto un assaggio di come potrebbe funzionare la condivisione rapida e semplice delle password all'interno del nucleo familiare. Finora, la condivisione delle password è stata sempre un'operazione particolarmente manuale, ma Google ha in mente di semplificare il tutto. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli che indicano un lancio quasi imminente della novità di Google.

La gestione delle password è ancora un argomento che attira molte attenzioni su tutte le piattaforme, nonostante ci stiamo avviando verso il passaggio alle passkey ( cosa sono e come funzionano le passkey ). Allora vi farà piacere sapere che Google sta per lanciare un nuovo strumento di condivisione delle password .

Come funzionerà la condivisione password in famiglia

Google sta per lanciare questo nuovo strumento di condivisione delle password in famiglia soprattutto su Android. Nelle ultime ore, TheSpAndroid è riuscita ad abilitare questo strumento con l'ultima beta di Google Play Services. In questo modo, possiamo avere un'anteprima di come funzionerà.

Il tutto è integrato nel gestore delle password che Google offre a tutti i suoi utenti, e che è raggiungibile facilmente dalle impostazioni di sistema di Android. Queste password sono associate a un nome utente specifico e vengono sincronizzate con l'account personale Google, in modo da ritrovarle su tutti i dispositivi che hanno accesso a quello specifico account.

La condivisione delle password in famiglia sarà molto semplice. Questi i passaggi:

Aprire il gestore delle password e individuare la password che si intende condividere. Effettuare il riconoscimento biometrico per accedere alla password selezionata. Selezionare il pulsante Condividi che appare a schermo. Si aprirà un menù dal basso che mostrerà quali sono gli utenti del nucleo familiare con i quali è possibile effettuare la condivisione. Gli utenti mostrati saranno quelli che sono stati inseriti all'interno del gruppo Famiglia che Google permette di creare per ogni suo account. Una volta selezionato il destinatario all'interno del gruppo Famiglia basterà confermare la scelta per inviare la password. La password inviata potrà essere copiata dal destinatario e anche salvata nel gestore delle password del destinatario.

Il video che trovate qui in basso riproduce le operazioni che abbiamo appena elencato.