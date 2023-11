Ecco come provare in anteprima il nuovo Office 2024

È consigliato seguire questa procedura su una macchina virtuale o su un PC secondario , e in ogni caso di fare un backup completo del PC, giusto per essere al sicuro.

Da una build interna, però, i ragazzi di XDA hanno scoperto che Microsoft sta preparando Office 2024 , che potrebbe essere rilasciato per il terzo o quarto trimestre del 2024. La buona notizia è però che già da subito potete provare la versione di sviluppo. Vediamo come, ricordandovi però che si tratta di una pratica piuttosto rischiosa e potreste rovinare la vostra licenza Microsoft Office esistente o perderla del tutto .

Come provare Office 2024

Per questa procedura, useremo uno dei canali di aggiornamento di Office, che come per Windows offrono la possibilità di scegliere tra versioni più nuove ma meno stabili o viceversa. Qui useremo il canale "DevMain", una versione semi-pubblica dedicata ai dipendenti Microsoft ma che non necessita di credenziali speciali, e che ora offre le licenze di anteprima di Office 2024.

Per l'installazioni dei binari, si useranno due strumenti open source, "Yet Another Office Click To Run URL Generator" (YAOCTRU) e "Yet Another Office Click To Run Installer" (YAOCTRI) di abbodi1406 su GitHub.

Al momento non ci sono grandi differenze con la versione LTSC 2021, ma è probabilmente troppo presto per vedere le novità.

Per prima cosa, scaricate l'ultima versione dell'archivio zip YAOCTRU (al momento la versione 9.0) dal repository GitHub dell'autore. Per farlo basta scorrere la sezione a sinistra fino a trovare il file o effettuare una ricerca ctrl + F per YAOCTRU, cliccarci sopra e poi cliccare sulla voce al centro View raw o sulla freccia verso il basso a destra.

Estraete il contenuto dell'archivio, quindi eseguite il file denominato YAOCTRU_Generator.cmd cliccandoci sopra due volte. Nel menu di selezione del canale, selezionate la voce DevMain Channel, quindi scegliete la vostra architettura preferita per i binari (32-bit/64-bit), la lingua e i componenti di Office.

Selezionate il formato di output appropriato, in quanto lo strumento può generare script di download compatibili con aria2, wget e curl o effettuare il download manuale utilizzando il vostro download manager (Windows 11 e Windows 10 versione 1803 o successiva offrono di fabbrica un eseguibile curl, quindi potete utilizzare lo script di download curl così com'è). Dopo aver scelto, scaricate la versione di anteprima di Office 2024 utilizzando l'elenco script/URL che avete generato in precedenza.