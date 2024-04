Come sarà Rabbit R1 al lancio: serve più carne al fuoco

Stando infatti a quanto riferito da The Verge, al momento del lancio Rabbit R1 potrà contare sul supporto di una manciata di app, in termini di interazione. Queste sarebbero Spotify, Uber, DoorDash e Midjourney. Che poi sono le stesse pubblicizzate da Rabbit al momento della presentazione del suo device.

Questo significa che tutta la potenza di Rabbit R1 potrà essere usata per interagire in maniera automatica e approfondita solo con quattro app. Sicuramente non il modo ottimale per sfruttare al massimo la potenza del modello di apprendimento e comunicazione sviluppato da Rabbit.