Non vedete l'ora di provare la nuova One UI 7? Ecco le prime app da scaricare

Online sono appena trapelate alcune app di sistema: Calendario, Reminder e Voice Recorder. Scopriamo come installarle, tenendo presente che di tratta di versioni non ufficiali e quindi la procedura prevede il sideload del file APK .

L'attesa per la nuova One UI 7 sta diventando a dir poco snervante, almeno per i più accaniti fan dei Galaxy, ma ora un piccolo assaggio della nuova interfaccia dei telefoni Samsung potrebbe addolcirli.

Le app di sistema della nuova One UI 7: ecco gli screenshot

I ritardi della nuova One UI 7 con Android 15

Causa problemi vari, quest'anno Samsung non è stata veloce come al solito ad aggiornare i suoi dispositivi. Presentata ufficialmente a fine ottobre, la nuova interfaccia One UI 7 basata su Android 15 è ancora in via di sviluppo.

Stando a quanto riportato, dovrebbe arrivare in beta solo a dicembre (ma probabilmente non in Italia), mentre per la stabile bisognerà attendere febbraio 2025.

Gli screenshot delle app di sistema

Possiamo quindi immaginare come i proprietari di Samsung Galaxy non stiano più nella pelle per provare le novità dell'interfaccia, che si preannunciano numerosissime.

Per fortuna, Gerwin van Giessen ha condiviso su X alcune app di sistema appena aggiornate, offrendoci un assaggio di quello che possiamo aspettarci dalla nuova One UI 7.

Qui sotto potete vedere gli screenshot delle app:

Calcolatrice

Calendario

Reminder

Voice Recorder

Orologio

Calendario

L'app Calendario sembra essere quella che ha ricevuto le modifiche più evidenti, con nuove opzioni di personalizzazione dei widget, per sfondo e forma. Inoltre Samsung ha anche aggiunto nuove opzioni di colore per allarmi a schermo intero e promemoria per eventi.

Qui sotto potete vedere gli screenshot dell'app, e le differenze con quella attuale (nella One UI 6). A sinistra trovate l'app Calendario attuale, a destra la nuova (fonte SamMobile). L'immagine su fondo bianco è dell'ultima versione dell'app, che è stata aggiornata appena 6 minuti fa (alle 8:43 di stamattina) e non sappiamo se sia già disponibile al download.