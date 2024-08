Ora potete scaricare Pixel Screenshots sul vostro telefono. Ma non serve a molto

Come installare Pixel Screenshots

Screenshots è però un'app esclusiva per Pixel 9 e soprattutto Google ha annunciato che non è disponibile in Italia e in italiano.

Per esempio se si salva lo screenshot di un prodotto su Chrome, come un aspirapolvere, poi si apre Screenshot e si cerca aspirapolvere: l'app riproporrà l'immagine, con tanto di link a dove l'utente ha trovato ogni cosa e un riepilogo con le informazioni rilevanti su ciò che si stanno visualizzando.

The full version of pixel screenshots app. It will install (Android 14+)fine but AI features may not work. Download - • From My channel - https://t.co/PuQItOCGV6 • Gdrive - https://t.co/EQmxD6hUrM Thanks to @ ralph950412 on TG for apk #Google #Android pic.twitter.com/78KHUojnuO

Poi andate in un gestore di file, come Files di Google, cliccate sulla cartella Download e toccate il file Pixel Screenshots.apk . Date il consenso all'installazione da fonti sconosciute, poi toccate Installa e l'app verrà installata.

Per installarla, cliccate su uno dei link sul post di AssembleDebug, per esempio quello di Google Drive , e scaricatela sul telefono (il file è 104 MB di dimensioni).

È anche sul Play Store, ma non potete scaricarla

AssembleDebug ha anche trovato il link ufficiale di Pixel Screenshots sul Play Store, ma non funziona in quanto è limitato ai Pixel 9.

Cosa si può fare con Pixel Screenshots ap momento

Purtroppo al momento c'è un grosso limite: Pixel Screeshots non può usare l'IA, in quanto secondo AssembleDebug è richiesta "l'ultima versione del core IA , Android System Intelligence della serie Pixel 9 e probabilmente anche gli ultimi servizi di calcolo privato".

Questo non vuol dire che non si può esplorare l'interfaccia. Quando avviate per la prima volta l'app, vi verrà mostrata una panoramica delle sue funzionalità e viene chiesta l'autorizzazione per accedere ai vostri file, oltre all'abilitazione delle notifiche. Inoltre vi verrà chiesto di cambiare la lingua di sistema in inglese, in quanto Pixel Screenshots non è tradotta in italia.

Si può utilizzare l'app per organizzare gli screenshot in raccolte, cartelle in cui potete salvare gli screenshot e dividerli in categorie, oltre alla possibilità di aggiungere note agli screenshot.

È anche possibile usare la funzione di promemoria, che consente di scegliere una data e un'ora, ma non di inviare una notifica in modo affidabile.

Si può anche toccare un pulsante in basso a destra (quello con il "+") per aggiungere manualmente le immagini all'app. Potete scegliere tra la galleria del telefono e la possibilità di scattare foto direttamente con la fotocamera (dovete concedere l'accesso all'app).

Ovviamente lo strumento principale, la funzione di ricerca tramite IA, non va, quindi così com'è Pixel Screenshots non serve a molto. Inoltre vedrete una notifica che vi avverte che Pixel Screenshots sta cercando di scaricare i modelli di intelligenza artificiale, notifica che permane anche se uscite dall'app.

Per cancellarla e interrompere il download, andate nelle impostazioni dell'app e disabilitate la voce Search your screenshots with on-device AI.