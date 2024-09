Il gran giorno di Apple si avvicina: come seguire l'evento del 9 settembre

L'evento Apple di quest'anno avrà diversi protagonisti, con Apple Intelligence , l'intelligenza artificiale della casa di Cupertino, che catturerà l'attenzione in maniera trasversale.

Mancano ormai poche ore al gran giorno di Apple, quello che gli appassionati dei dispositivi della mela (ecco i migliori iPhone del momento ) attendono ogni anno. Il grande evento Apple del 9 settembre è ormai alle porte, e ora vediamo come seguirlo in diretta .

Le novità che vedremo all'evento Apple del 9 settembre

Tutti questi prodotti hardware saranno accompagnati da importanti aggiornamenti software. Parliamo di iOS 18 per i nuovi iPhone, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, WatchOS 11 e visionOS 2.

Ci saranno poi i nuovi Apple Watch Series 10 , e non è escluso che arriverà la nuova generazione di AirPods insieme al nuovo modello di Mac mini .

Per quest'anno la tradizione rimane intatta. L'evento Apple del 2024 si terrà il 9 settembre , ovvero tra poche ore. I protagonisti saranno diversi. In cima alla classifica delle aspettative troviamo i nuovi iPhone 16 , la nuova famiglia di smartphone dell'azienda che già conosciamo almeno parzialmente, grazie ai rumor emersi online fino a ora.

Tradizionalmente Apple tiene un evento ufficiale ogni anno , nella seconda parte dell'anno, per presentare tutte le sue novità hardware . Queste novità sono ovviamente i prodotti di punta dell'azienda, i quali arrivano sul mercato con le novità software che invece vengono presentate al WWDC annuale, che solitamente si tiene prima dell'estate.

Come seguire in diretta l'evento Apple del 9 settembre

Ribadiamo giorno e ora dell'appuntamento con l'evento Apple che sta per svolgersi. Dovrete mettere la sveglia per il 9 settembre alle ore 19 in Italia.

E per seguire l'evento in diretta avrete diverse opzioni: