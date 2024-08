Come seguire l'atteso evento Pixel 2024 di Google

Siamo sempre più vicini al grande giorno per Google, quello in cui si terrà l'evento più importante dell'anno in termini di prodotti hardware. E allora andiamo a vedere come seguire l'evento Pixel del 2024 in diretta. L'evento di Google è un appuntamento annuale, che negli ultimi anni si è tenuto sempre nella seconda parte dell'estate, anche se per il 2024 Google ha anticipato leggermente i tempi, scegliendo il 13 agosto.

Quali saranno le novità dell'evento Pixel 2024

L'evento al quale stiamo per assistere mantiene il nome che gli abbiamo visto conferire negli anni precedenti. Il Made by Google del 2024 sarà il più ricco di sempre, in termini di novità hardware. Ci saranno i nuovi Pixel 9, la nuova famiglia di smartphone top di gamma di casa Google. Arriveranno tanti modelli: oltre alla variante base, ci sarà Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Non mancherà Pixel 9 Pro Fold, il nuovo pieghevole di casa Google che forse non arriverà nel mercato italiano. Ma ci sarà spazio anche per i nuovi smartwatch della casa. Parliamo ovviamente della serie Pixel Watch 3, che per la prima volta nella storia arriverà in due tagli differenti. E per finire arriveranno anche le nuove true wireless di casa Google. Parliamo delle Pixel Buds Pro 2, le quali dovrebbero presentare anche delle novità in termini hardware rispetto al modello che conosciamo ormai da un paio d'anni. Tutti questi prodotti vedranno delle novità trasversali corrispondenti all'intelligenza artificiale. Infatti, l'altro prodotto di Google molto interessante che verrà mostrato durante questo evento sarà Gemini. Ci aspettiamo importanti novità da Gemini, sia per quanto riguarda l'aspetto delle elaborazioni e personalizzazioni, e sia per quanto riguarda la generazione di contenuti.

Come seguire in diretta l'evento Pixel 2024

E allora vediamo come seguire in diretta streaming l'evento di Google. Il keynote principale potrete seguirlo tramite il player che trovate qui sotto. La diretta inizierà alle ore 19 del 13 agosto.

Oltre al keynote principale, potrete seguire in diretta anche un evento probabilmente riassuntivo, concentrato sulle novità a tema Pixel e Gemini, denominato Made by Google After Party. Inizierà alle ore 20:20 del 13 agosto, qui sotto trovate il player per seguirlo in diretta.