Come seguire il lancio di PS5 Pro di oggi

Oggi alle 17:00 in punto Mark Cerny, lead architect di PlayStation 5 , condurrà una Technical Presentation legata ovviamente al mondo PlayStation. Inutile girarci intorno: protagonista dell'evento sarà PS5 Pro , l'evoluzione diretta della console current gen di casa Sony. Vediamo come seguire l'evento e cosa aspettarsi dall'annuncio e dalla presentazione di Cerny.

Come seguire l'evento di PS5 Pro

Il così detto PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny, l'evento in cui il Lead Architect della console Sony parlerà ufficialmente per la prima volta di PS5 Pro, si terrà oggi 10 settembre alle 17:00 ora italiana. L'evento durerà la bellezza di 9 minuti. Siamo ovviamente sarcastici: si tratta di un evento stringatissimo, in cui probabilmente Cerny riassumerà molto velocemente cosa possiamo aspettarci dalla nuova console mid-gen. Sul blog PlayStation ufficiale si parla di uno "streaming di 9 minuti", ma è più probabile che si tratti di una registrazione semplicemente proiettata in diretta.

La piattaforma scelta da PlayStation per la diretta di oggi è YouTube.

Basta collegarsi a questo url o premere sul video sottostante per godersi l'evento all'ora esatta di inizio.