Come separare i volumi con uscita diversa su smartphone Samsung

Oggi scopriamo una delle tantissime funzionalità nascoste della One UI, l'interfaccia proprietaria che trovate sui telefoni Samsung: la possibilità di regolare il volume dell'audio a seconda dell'applicazione (se volete approfondire la conoscenza della One UI, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato). Perché potreste voler fare una cosa del genere? Semplice, magari state ascoltando musica su uno speaker esterno, ma al contempo volete continuare a vedere i vostri video preferiti suTikTok. In questo caso sarebbe comodo separare i due canali audio e abbassare il volume del social, no? Ecco, il vostro fido Galaxy vi consente proprio questo grazie alla funzione Separa audio applicazione della One UI. Per attivarla, andate nelle Impostazioni del telefono abbassando la tendina delle notifiche (completamente, in modo da vedere i pulsanti delle Impostazioni rapide completamente espansi) e toccando l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

Successivamente, toccate Suoni e vibrazione e in questa schermata scorrete fino in fondo per arrivare alla voce Separa audio applicazione. Toccatela e nella pagina che vi si propone vedrete una breve introduzione sulla funzione, in cui vi si spiega che attivandola potete "riprodurre l'audio multimediale dalle applicazioni selezionate su un dispositivo audio separato".

Toccate l'interruttore di fianco ad Attiva adesso e si aprirà dal basso una finestra che vi invita a selezionare un'applicazione e un dispositivo audio. Toccate Seleziona e nella schermata successiva potrete selezionare le applicazioni da riprodurre su un dispositivo audio diverso da quello principale. In questo caso, noi selezioniamo Spotify perché vogliamo ascoltare la musica sullo speaker esterno, mentre dal telefono ascolteremo i video di TikTok.

Ora dovrete selezionare il dispositivo audio da utilizzare per le applicazioni selezionate, quindi lo speaker esterno nel nostro caso, e avviando le applicazioni selezionate (per noi Spotify) potrete regolare l'audio agendo sul bilanciere del volume, ma solo per quel dispositivo. Il controllo volume è separato, infatti, come si può notare nell'immagine sotto dalla presenza dell'icona di Spotify nel cursore del volume.

Se adesso avviate un'altra app (non tra quelle selezionate in Audio separato), come per esempio TikTok, la musica non si fermerà perché l'audio uscirà dal telefono, e potrete regolare separatamente il volume. Come potete vedere, infatti, il cursore del volume presenta l'icona generica dell'audio del telefono.