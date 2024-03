Ecco come silenziare a tempo i Galaxy di Samsung

Per attivare questa funzionalità sarà necessario tenere premuto il toggle rapido per attivare o disattivare la modalità Silenzioso, accedere alla sezione Suoni e vibrazione delle impostazioni della One UI e selezionare Silenzioso a tempo.

Selezionando questa opzione sarà possibile scegliere il tempo durante il quale il telefono dovrà essere in modalità Silenzioso. Successivamente la modalità Suoneria tornerà automaticamente attiva, senza la necessità di ricordarsi di disattivare la modalità Silenzioso.

Si tratta quindi di una funzionalità molto utile per coloro che spesso si affidano alla modalità Silenzioso e che, al contempo, non vogliono dimenticarsi di disattivarla per non perdersi notifiche o chiamate importanti. Immaginiamo quindi una funzionalità del genere molto comoda quando si sta per iniziare una riunione o una lezione.

Qui sotto trovate anche il breve video che abbiamo realizzato per mostrarvi la particolare funzionalità che trovate sui Galaxy di Samsung.