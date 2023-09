Come tornare al vecchio passcode con iOS 17

Tutti gli utenti Apple stanno vivendo l'attesa per la distribuzione della nuova generazione di iOS per iPhone e iPadOS per iPad . Stiamo parlando di iOS 17 e iPadOS 17 , i quali introducono un bel numero di novità.

Con iOS 17 e iPadOS 17 sarà infatti possibile ripristinare il vecchio passcode se ci si dimentica di quello nuovo. Questo è possibile se il ripristino avviene entro le 72 ore dal cambio passcode. Questa opzione si rivelerà particolarmente utile per coloro che, cambiando passcode, si dimenticano di quello nuovo ma magari si ricordano il vecchio.

Per accedere a questa funzionalità vi basterà selezionare Passcode dimenticato sotto al tastierino di inserimento del passcode e successivamente selezionare Prova reimpostazione passcode. A quel punto non vi resta che inserire il vecchio passcode per completare l'accesso.

Vi ricordiamo che questa funzionalità sarà accessibile esclusivamente entro 72 ore dall'impostazione del nuovo passcode. In pratica, il vecchio passcode scade dopo 72 ore dall'impostazione del nuovo codice.

Apple mette anche a disposizione la possibilità di forzare immediatamente la scadenza del passcode su iOS 17 e iPadOS 17. In questo modo gli utenti possono essere tranquilli nel caso in cui il vecchio passcode risulti compromesso. Per forzarne la scadenza si dovrà accedere alle Impostazioni di sistema, poi accedere a Face ID / Touch ID e passcode, quindi selezionare l'opzione per forzare la scadenza del codice precedente.